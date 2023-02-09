شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة قوية.. ميسي مهدد بالغياب عن مواجهة البايرن بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن تعرض النجم الارجنتيني ليونيل ميسي للإصابة مع باريس سان جيرمان بشكل مفاجئ، مما قد يستدعي غياب اللاعب عن مواجهة الذهاب أمام بايرن ميونخ فى دوري الأبطال، يأتي ذلك على خلفية إصابة اللاعب فى أوتار الركبة.

وأضافت الصحيفة أن مشاركة اللاعب أمام البايرن محل شك كبير، خاصة أن المباراة ستقام الأسبوع المقبل، بجانب تأكد غياب اللاعب عن مواجهة موناكو القادمة فى قمة الدوري الفرنسي.

يأتي ذلك بخلاف إصابة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وتأكد غيابه بصورة كبيرة عن مباراة البايرن أيضا، ليصبح كيرستوف جالتيير، المدير الفني لباريس فى موقف لا يحسد عليه.



إصابة ماني تعدل كفة الذهاب قليلا

وأكدت بعض المصادر المقربة من باريس، أن الفريق يؤمن بقدرة فريقه على عبور عقبة باريس بالرغم من غياب ميسي ومبابي، خاصة بعد تأكد غياب ماني عن البايرن فى لقاء الذهاب، مما يخفف الضغط على الفريق الباريسي، مما يجعل لقاء العودة، هو اللقاء الحاسم بصورة كبيرة.



ثنائي باريس جاهز لمباراة العودة

وأوضحت مصادر داخل معقل باريس أن كلا من الثنائي مبابي وميسي، سيكون جاهزا لمباراة العودة أمام البايرن بصورة كبيرة، ومن ثم فإن هناك بعض الطمأنينة أن الحسم سيتأجل للإياب.



موعد مباراة باريس والبايرن القادمة

ومن المقرر أن يستضيف باريس نظيره بايرن ميونخ يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس الجاري، فى دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.