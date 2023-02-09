نادي الخيل يستعد لكأس الأمير عبدالله بن جلوي

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وتتنافس أفراس عمر ثلاث سنوات في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للفوز بالجائزة على مسافة 1400م.وتقام البطولة تقديرا لمكانة الأمير الراحل ومساهمته في توحيد المملكة مع الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمهما الله -، في ختام فعاليات الحفل الـ96 من موسم السباقات؛ والتي تشتمل كذلك على كأس إمارة الجوف، وكأس وزارة الثقافة، فيما تقام كأس اليابان «الفئة الثالثة» مساء اليوم.
ويأتي سباق هذا العام في شوط مفتوح الدرجات للأفراس 4 سنوات فأكثر، على مسافة 1600م، وقيمة الجائزة 165 ألف ريال.
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