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نادي الخيل يستعد لكأس الأمير عبدالله بن جلوي

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- بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق غدا السبت النسخة الأولى من كأس الأمير عبدالله بن جلوي بجائزة قدرها 300 ألف ريال، بتنظيم نادي سباقات الخيل.

وتتنافس أفراس عمر ثلاث سنوات في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للفوز بالجائزة على مسافة 1400م.

وتقام البطولة تقديرا لمكانة الأمير الراحل ومساهمته في توحيد المملكة مع الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمهما الله -، في ختام فعاليات الحفل الـ96 من موسم السباقات؛ والتي تشتمل كذلك على كأس إمارة الجوف، وكأس وزارة الثقافة، فيما تقام كأس اليابان «الفئة الثالثة» مساء اليوم.

ويأتي سباق هذا العام في شوط مفتوح الدرجات للأفراس 4 سنوات فأكثر، على مسافة 1600م، وقيمة الجائزة 165 ألف ريال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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