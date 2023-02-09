شكرا لقرائتكم خبر صفقة انتقال كورنادو تعمق أوجاع الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارا يقضي بإلزام إدارة نادي الاتحاد بدفع مبلغ 17 مليون ريال، إضافة إلى مبالغ أخرى، كفوائد لصالح نادي الشارقة الإماراتي لتعثر الاتحاديين في استكمال دفع المبالغ الخاصة بانتقال اللاعب كورنادو.

وسيناقش مجلس إدارة نادي الاتحاد ملف هذه القضية أو المطالبة خاصة وأن التأخير في الوصول إلى حل أو جدولة مع النادي الإماراتي سيزيد التكاليف والفوائد بحكم التأخير في السداد مما يجعل القيمة الإجمالية تقفز لمئات الألوف فيما يخص الفوائد.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أعلنت في السابع من يوليو 2021 تعاقدها مع اللاعب كورنادو قادما من نادي الشارقة الإماراتي، حيث كانت حصة النادي الإماراتي من انتقال اللاعب تسعة ملايين يورو بينما حصة اللاعب 10 ملايين يورو لمدة عامين على أن يكون التمديد أو التجديد لموسم ثالث اختياريا بين الطرفين وبمبلغ مختلف.

وأصبح مجموع المبالغ المطالب بسدادها العميد بعد قضية اللاعب كورنادو 92 مليون ريال خلاف المبالغ الإدارية أو الفوائد وأتعاب الجهات الوسيطة لحلها من محاميين وغيرها من الرسوم المطلوبة لإنهائها.

يذكر أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد حلحلت ملف الديون وأنهت العديد من القضايا المحلية والدولية والتي تخص لاعبي كرة القدم والألعاب المختلفة وعدد من القضايا التي تخص الشركات من رعاة وخلافه بمئات الملايين منذ أن تسلمت إدارة النادي كما أنها لا زالت تعمل لحل هذا الملف الشائك دون وجود دعم شرفي عدا الدعم الحكومي والتعاقد مع الشركات الراعية إلى جانب الصرف الشخصي من الرئيس الحائلي ونائبه أحمد كعكي.

ولا يزال ملف المطالبات المالية على نادي الاتحاد مستمرا ومتراكما حيث إن النادي ملزم بدفع المبالغ لإنهاء عدد من القضايا الدولية والتي تخص صفقات لاعبين أجانب.

إلى ذلك يستعد العميد ضمن الجولة 16 لمواجهة العدالة اليوم على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ويطمح في تحقيق الانتصار ومواصلة الزحف نحو القمة والتي يتربع على عرشها فريق النصر.

ويسعى المدير الفني للاتحاد نانو سانتو إلى اقتناص نقاط العدالة والتزود بالنقاط معتمدا على ترسانته الدفاعية بقيادة أحمد حجازي والسد المنيع حارس المرمى البرازيلي جروهي، وعلى رومارينهو وحمدالله في خط الهجوم ومن خلفهم البرازيلي كورنادو، إضافة إلى الزحف الجماهيري الداعم للاتحاديين.

في حين يأمل فريق العدالة إلى الخروج على الأقل بالتعادل أو تحقيق مفاجأة بالانتصار على العميد للخروج بالفريق من عنق الزجاجة والهروب من مراكز الهبوط والذي بدأ يخيم على الفريق، ومن المتوقع أن يعتمد مدربه على إغلاق المناطق الخلفية والاعتماد على الهجمات المرتدة.

قضايا ملزم الاتحاد بسدادها:

