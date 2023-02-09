الدهيمي رئيسا لرابطة أندية الدرجة الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت رابطة أندية الدرجة الثانية، أمس، عبدالمحسن الدهيمي رئيسا مكلفا للرابطة، وذلك خلال الجمعية التأسيسية للرابطة التي أقيمت في الرياض.

وعقدت الجمعية التأسيسية للرابطة برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي إبراهيم القباع، وبحضور 30 من ممثلي أندية دوري الدرجة الثانية، وغياب ممثلي ناديي الكوكب والانتصار؛ حيث تم خلال الجمعية المصادقة على جدول أعمال الاجتماع، والموافقة على تعيين المراقبين المستقلين للاجتماع عبدالعزيز الحنايا ويوسف العريني.

كما تمت الموافقة على اعتماد النظام الأساسي الذي تم إرساله للأندية خلال الفترة الماضية؛ لإبداء الملاحظات والمرئيات لمناقشتها خلال الاجتماع.

وأكد القباع على دعم الاتحاد السعودي لأندية الدرجة الثانية؛ وهو ما عكسه حرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي في الاجتماع بممثلي الدوري قبل بداية الموسم لبحث تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال الموسم.

وشدد القباع على أن رابطة أندية الدرجة الثانية هدفها الأول مصلحة الأندية، لافتا إلى أن أندية الدوري هي أهم عنصر من عناصر نجاح هذه الرابطة.