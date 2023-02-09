الهلال وريال مدريد.. من يفوز بكأس العالم للأندية غدا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشحذ فريق الهلال الكروي الأول هممه التاريخية الأولى وهو يستعد لنزال ريال مدريد الإسباني عند الساعة العاشرة من مساء غد على ملعب مجمع مولاي عبدالله بالرباط في نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن سجل رقما تاريخيا وقفزة نوعية في تاريخ الأندية السعودية طيلة مشاركاتها في مونديال الأندية في ثالث مشاركاته بعد أن سبقه في المشاركات فريقا النصر والاتحاد، وبعد أن كسر طوق ظروفه وانتصر عليها في هذه البطولة وأقصى أقوى الفرق البرازيلية وأشهرها وأقدمها تأسيسا فريق فلامنجو البرازيلي بـ (3/2) بملعب «ابن بطوطة» بمدينة طنجة في دور نصف النهائي تغنى به العرب ونال الاستحواذ العالمي ناشرا رسالة للعالم أجمع أن الكرة السعودية قادمة للمنافسة لا محالة بعد أن وضع اللاعبون السعوديون بصمتهم في مونديال قطر 2022 وألحقوا الخسارة الأولى في المونديال والوحيدة لبطله المنتخب الأرجنتيني.

واليوم يريد أن يكتب اللقب العربي والآسيوي الأول أمام الملكي الإسباني ريال مدريد صاحب الألقاب الأربعة في بطولة أندية العالم (2014، 2016 ،2017 / 2018 ) في أول مواجهة رسمية ضد بعضهما البعض والذي لن يكون صعب المنال بالنظر إلى كيفية تعامل الهلال مع اللقاءات التاريخية وذات النزال الثقيل كما حدث في النسخة الأخيرة التي شارك بها في 2021 بعد أن خسر مواجهة نصف النهائي أمام تشلسي الإنجليزي بهدف وحيد وبمستوى شوط أول تاريخي شهد أداء نموذجيا من الهلال لولا أن الحالة البدنية خانته في الحصة الثانية، إلا أن الوضع في لقاء الغد سيكون مختلفا من الناحية الفنية والبدنية بالرغم من حالة النقص الكبيرة في صفوف ممثل الكرة السعودية وحامل لواء الكرة العربية، التي ستشهد عودة المحوري محمد كنو بعد غيابه في لقاء فلامنجو البرازيلي بعد منحه البطاقة الحمراء في لقاء دور ربع النهائي أمام الوداد المغربي الذي كسبه بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لمثله.

أما ريال مدريد فزاد حذره وأخذ في تجهيز احتياطاته في مواجهته العربية السادسة طوال مشاركاته في مونديال أندية العالم بعد أن تغلب على الأهلي المصري في مواجهة دور نصف النهائي بـ (4/1) فالأداء الهلالي في لقاء فلامنجو جعله يرفع درجة الحذر لديه وهو ما كشفته تصاريح لاعبيه ومدربه البرتغالي كارلو أنشيلوتي الذي يرى صعوبة مطلقة في مواجهة الهلال الذي يوصف بالمارد الآسيوي والذي سجل أرقاما قارية مميزة بتحقيقه لقب قارته بـ 4 بطولات.

وكان من المتوقع أن يكون الثلاثي بنزيما وكورتوا وميليتاو حاضرا في تشكيلة الفريق بعد تعافيهم من الإصابة، فيما تأكد غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

أبرز المواجهات السعودية الإسبانية:







عام 2000 تقابل ريال مدريد مع النصر في بطولة كأس العالم للأندية، وانتهت بفوز الفريق الإسباني 3-1.



عام 2005 استضاف الهلال فريق فالنسيا الإسباني في اعتزل يوسف الثنيان، وانتهت بفوز الهلال 2-1.



عام 2009 حقق نادي اتحاد جدة إنجازا تاريخيا عندما جر مضيفه ريال مدريد الإسباني إلى التعادل (1/1) ضمن المرحلة الثانية من بطولة كأس السلام الدولية لكرة القدم في مدريد.



عام 2010 لعب النصر أمام ريال مدريد للمرة الثانية في تاريخه عندما حضر الفريق الإسباني بكامل نجومه للعاصمة السعودية «الرياض» للعب في اعتزال النصر ماجد عبدالله وانتهى اللقاء بفوز النصر( 4/1).



عام 2016 التقى الاتحاد مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني وصيف بطل أوروبا في مباراة ودية في بمناسبة احتفالات النادي السعودي بمرور 90 عاما على تأسيسه. وحقق الفريق الإسباني فوزا صعبا بـ(3/2).



أبرز المواجهات العالمية للهلال





واجه فريق الهلال منافسه نوتنجهام فورست الإنجليزي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في عام 1984، وتمكن الفريق الإنجليزي من الفوز على الأزرق بثمانية أهداف نظيفة.



الهلال التقى فالنسيا الإسباني في عام 2005، وتحديدا في لقاء اعتزال نجمه يوسف الثنيان، حيث نجح بطل الدوري السعودي في تحقيق فوز مثير على الخفافيش بثنائية مقابل هدف.



في عام 2008 عاد الهلال إلى استضافة مباريات الفرق الكبرى، حينما استضاف مانشستر يونايتد، في لقاء اعتزال النجم سامي الجابر، حيث فاز الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



في مطلع عام 2010 التقى الهلال مع إنتر ميلان، بقيادة جوزيه مورينيو المدير الفني للنيراتزوري حينذاك، وبرفقته الكاميروني صامويل إيتو وويسلي شنايدر، في لقاء وداع نواف التمياط.



احتفى الهلال بلاعبه محمد الدعيع في حفل وداعه لملاعب كرة القدم، حينما استضاف يوفنتوس الإيطالي، وانتهت المباراة انتهت بنتيجة كبيرة حث سجل يوفنتوس سبعة أهداف نظيفة.



في بداية عام 2015، ودع الهلال لاعبه عبداللطيف الغنام، حينما واجه بايرن ميونيخ في المباراة التي انتهت لصالح العملاق البافاري بأربعة أهداف مقابل هدف.



تمكن الهلال من الفوز على أودينيزي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن لقاءات استعداده للموسم الجديد في 2019.



الهلال تشيلسي خسر بهدف دون مقابل في نسخة 2021 وسجل لوكاكو هدف تشيلسي في الدقيقة 31، في المباراة التي استضافها ملعب استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.



الهلال 4 بطولات قارية

18 دوريا محليا

ريال مدريد 14 دوري أبطال أوروبيا

35 دوريا إسبانيا