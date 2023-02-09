مواجهتان عربيتان في ضربة البداية لدوري أبطال أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ اليوم مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث تجرى منافسات الجولة الأولى في غياب الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب، ووصيفه الأهلي المصري.

ويأتي غياب الوداد والأهلي عن أولى جولات دور المجموعات بسبب مشاركتهما في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المغرب، حيث ودع الفريق المغربي المسابقة من الدور الثاني بخسارته بركلات الترجيح أمام الهلال السعودي، في حين مازال الأهلي ينافس في البطولة، حيث يلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المسابقة ضد فلامنجو البرازيلي غدا، عقب خسارته 1 / 4 أمام ريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي للمونديال.

ويشارك 16 فريقا في هذا الدور من بينهم 9 أندية عربية، حيث تم توزيعها على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

مواجهتان عربيتان

وتشهد الجولة الأولى مواجهتين عربيتين بالمجموعة الرابعة، حيث يلتقي الترجي التونسي مع ضيفه المريخ السوداني، ويلعب الزمالك المصري مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري.

وستكون هذه هي المواجهة الخامسة بين الترجي والمريخ في دوري الأبطال، بعدما سبق أن التقيا في دور الـ16 لنسختي المسابقة عامي 2010 و2015، حينما كان يجرى هذا الدور بنظام الأدوار الإقصائية في ذلك الوقت.

وبينما حسم الترجي تأهله لدور المجموعتين في نسخة عام 2010 على حساب المريخ، فإن الفريق السوداني تمكن من رد الدين، بعدما أطاح بمنافسه التونسي من نسخة المسابقة قبل 8 أعوام، ليواصل مسيرته في البطولة آنذاك. وخلال اللقاءات الأربعة الماضية بين الفريقين بدوري الأبطال، حقق الترجي انتصارين مقابل فوز وحيد للمريخ، وفرض التعادل نفسه على مواجهة وحيدة.

وترجع آخر مواجهة بين الفريقين بمختلف المسابقات إلى عام 2017، عندما لعبا ببطولة الأندية العربية في مصر، حيث فاز الترجي 2 / صفر على المريخ، ليشق بعدها الفريق الملقب بشيخ الأندية التونسية طريقه نحو التتويج بتلك النسخة من البطولة.

نتائج الزمالك الهزيلة

وستكون المجموعة الرابعة على موعد أيضا مع لقاء عربي خالص لا يقل ضراوة بين الزمالك، المتوج باللقب 5 مرات، وشباب بلوزداد، الذي يتطلع للفوز بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يجد الزمالك صعوبة في الصعود لدور المجموعات، عقب فوزه 6 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على فلامبوا دو سونطر البوروندي بدور الـ32، الذي شهد أيضا فوز شباب بلوزداد 3 / 2 على دجوليبا المالي في إجمالي المباراتين.

ويأمل الزمالك في مصالحة جماهيره المحبطة بسبب نتائج الفريق الهزيلة بمختلف المسابقات في الفترة الأخيرة، حيث فشل في الاحتفاظ بلقب كأس مصر، الذي توج به في نسخته الأخيرة، كما ابتعد كثيرا عن سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، الذي فاز به في الموسمين الماضيين.

من ناحيته، يستعين بلوزداد، متصدر ترتيب الدوري الجزائري، في المباراة بثمانية لاعبين كانوا ضمن منتخب الجزائر، الذي خسر نهائي كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (الشان) أمام السنغال بركلات الترجيح مؤخرا، ببنما سيغيب القائد سفيان بوشار، عن اللقاء بسبب الإيقاف.