بايرن يواجه صراعا أكثر شراسة على لقب البوندسليجا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبحت الأوضاع أكثر صعوبة على بايرن ميونخ هذا الموسم في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مقارنة بما كانت عليه خلال حملة التتويج القياسي بلقب البوندسليجا في المواسم العشرة الماضية.

ولا تفصل سوى ست نقاط فقط بين بايرن المتصدر وفرايبورج صاحب المركز السادس، وبالتالي فإن الصراع على اللقب قد يبقى مستمرا حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.

ويتصدر بايرن جدول الترتيب برصيد 40 نقطة يليه في المركز الثاني، مفاجأة الموسم يونيون برلين برصيد 39 نقطة ثم بوروسيا دورتموند في المركز الثالث برصيد 37 نقطة ثم لايبزج في المركز الرابع برصيد36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن اينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الخامس ونقطتين عن فرايبورج صاحب المركز السادس.

مسيرة باهتة

ويلتقي بايرن غدا السبت في الجولة العشرين، مع ضيفه بوخوم الذي حقق خمسة انتصارات متتالية على ملعبه في البوندسليجا كما اكتسح ماينز وهوفنهايم بنفس النتيجة 5 -2 في أخر جولتين، قبل أن يودع منافسات كأس ألمانيا على يد ضيفه بوروسيا دورتموند.

وفي المقابل سيحاول النادي البافاري البناء على فوزه في أخر مباراتين، على حساب مضيفه ماينز 4 /صفر في دور الستة عشر لكأس ألمانيا، ثم الفوز على مضيفه فولفسبورج 4 -2 في الجولة الأخيرة من البوندسليجا، إذ جاء الانتصاران بعد مسيرة باهتة لم يعرف خلالها الفريق طعم الفوز لثلاث مباريات متتالية، الأمر الذي منح الفرصة ليونيون برلين للاقتراب بشكل أكبر من الصدارة، بعد أن كان بايرن مهيمنا على القمة.

ويشهد استاد ريد بول أرينا مساء السبت، مواجهة قمة بين يونيون برلين الوصيف ولايبزج صاحب المركز الرابع، حيث يسعى كل منهما لفض الاشتباك والاقتراب خطوة جديدة من اللقب الأول في الدوري المحلي.

ونعم يونيون برلين بمسيرة رائعة مؤخرا وحقق خمسة انتصارات متتالية، من بينها الفوز على فولفسبورج بهدفين لهدف في دور الستة عشر لكأس ألمانيا.

البحث عن اللقب الأول

كما بدأ لايبزج مشواره في العام الجديد بشكل طيب حيث فرض التعادل على بايرن ميونخ في مباراته الأولى بعد فترة التوقف الدولي قبل أن يكتسح شالكه بالستة ثم فاز على شتوتجارت، وتبع ذلك بالتأهل إلى دور الثمانية لكأس ألمانيا على حساب هوفنهايم، لكنه سقط في فخ التعادل السلبي في مباراته الأخيرة على ملعب كولون.

ولم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة لدورتموند الذي يبحث عن لقبه الأول في البوندسليجا منذ موسم 2011 -2012، حيث حقق الفريق تحت قيادة مدربه الشاب إيدين تيرزيتش، خمسة انتصارات متتالية منذ بداية العام الجديد. وبدأ دورتموند مشواره في عام 2023 بالفوز على أوجسبورج 4 -3 ثم فاز على ملعب ماينز بهدفين لهدف وعلى ملعب باير ليفركوزن بهدفين دون رد، قبل أن يكتسح ضيفه فرايبورج بخمسة أهداف لهدف ثم حقق مبتغاه وتأهل لدور الثمانية لكأس ألمانيا على حساب مضيفه بوخوم. ولكن مهمة دورتموند لن تكون سهلة أمام فيردر بريمن الذي حقق الفوز في أخر مباراتين بعد تعرضه لأربع هزائم متتالية.

صراع الصدارة في البوندسليجا:

