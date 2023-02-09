المغربي ياسين بونو يقتحم قائمة أفضل حارس مرمى في العالم

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وقال الفيفا عبر موقعه على الإنترنت «إن القائمة المختصرة لأفضل حارس شملت 3 حراس هم: البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والأرجنتيني إميليانو مارتينيز حارس أبطال العالم ونادي أستون فيلا الإنجليزي، إضافة إلى بونو حارس إشبيلية».وعلى عكس كورتوا الذي تألّق مع ناديه لكن مشواره المونديالي توقّف في الدور الأول مع إقصاء منتخب بلجيكا، أسهم بونو بوصول المغرب إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المشاركات العربية والأفريقية، خصوصا عندما صد ركلتين ترجيحيتين أمام إسبانيا في ثمن النهائي.
أما مارتينيز فكان أيضا بطلا في الركلات الترجيحية عندما حمل حلم ليونيل ميسي ورفاقه على كاهله أمام هولندا في ربع النهائي وفرنسا في المباراة النهائية.
وتمنح هذه الجائزة تكريما للأداء الاستثنائي للحراس في عالم كرة القدم بناء على تصويت مدربي وقادة المنتخبات الوطنية بالإضافة الى تصويت الجماهير ومجموعة مختارة من الصحفيين.
ويعلن الفيفا في وقت لاحق القائمتين النهائيتين للأسماء الثلاثة المرشحة لنيل جائزتي أفضل مدرب ومدربة عن فئتي الرجال والسيدات، ويكشف اليوم الجمعة عن المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة وجائزة بوشكاش لأجمل هدف. وسيقيم الفيفا حفلا خاصا لتوزيع جوائز الأفضل في باريس يوم 27 فبراير الجاري.
رحلة احتراف الحارس المغربي ياسين بونو:
- في عام 2016 تعاقد نادي جيرونا الإسباني مع ياسين بونو لمدة عامين، ومدد عقده حتى عام 2021
- بعد التألق أعير إلى إشبيلية عام 2019، ليعود لمكانه غير المفضل، كحارس ثان.
- بعد الأداء المميز ومساهمة بونو في فوز الفريق بالدوري الأوروبي، وفي 2020 تعاقد نادي إشبيلية مع الأسد الأطلسي لمدة 4 سنوات.
- دخل التاريخ بتحطيمه لرقم قياسي بنظافة شباكه لمدة 557 دقيقة بالدوري الإسباني.
- في مارس 2021، أحرز بونو هدفا في مباراة فريقه أمام بلد الوليد بالدوري الإسباني، ليكون أول حارس عربي يسجل في الدوريات الخمس الكبرى.
- أصبح أكثر حارس صانع أهداف بالدوري الإسباني، بعد ثلاث تمريرات حاسمة له مع الفريق الأندلسي.
- لعب بونو لمنتخب المغرب للشباب أول، ثم صعد للمنتخب الأول ولكن لقب الحارس الثاني طارده هنا أيضا.
- أصبح الحارس الأول حينما شارك مع المغرب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.
- في كأس العالم 2022 قاد المغرب للوصول لأول مرة لربع النهائي بعد تصدي للركلات الترجيحية، ثم الإبداع أمام رونالدو والبرتغال للوصول بعدها إلى نصف النهائي.
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