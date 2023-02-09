شكرا لقرائتكم خبر عن زوران بعد الفوز على أسوان: نحن الآن فى المربع الذهبى وسننهى الموسم فى مركز جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الصربي زوران، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن الفوز الثمين الذي حققه فريقه على أسوان بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدوري ليتقدم زعيم الثغر إلى المركز الرابع بجدول المسابقة .

وقال زوران في تصريحات لقناة أون تايم سبورت : قدمنا مباراة جيدة، خاصة خلال 80 دقيقة، وكان هناك استسهال كن بعض اللاعبين في آخر عشر دقائق، فريق أسوان حصل على 3 فرص كان بإمكانه التسجيل من خلالهم وهذه أمور لا يجوز أن نقع فيها في مواجهة الفرق الكبيرة.

أضاف: أهنئ اللاعبين لكن آخر 10 دقائق لم نكن جيدين وأمام الفرق الكبيرة كان من الممكن أن نستقبل أهدافا، التغييرات شكلت الفارق في مباراة اليوم، نحتاج إلى كل اللاعبين لدينا وكل منهم سيحصل على الفرصة، ويجب أن يستغلها.

واختتم: حصدنا 3 نقاط مهمة نحن الآن في المربع الذهبي ونستعد للمباريات المقبلة، نسير مباراة بعد الأخرى والحسابات تكون في نهاية الموسم، وسنكون بمركز جيد في نهاية الدوري.