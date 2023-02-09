الزمالك يهزم طلائع الجيش فى المرحلة الثانية بدورى المحترفين لليد

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 32/22 فى إنطلاق المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022/2023 .

وتشهد هذه الجولة لقاء أيضا بين كلا سبورتنج مع البنك الأهلى .

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لمؤجلتين الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة فى دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالى بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت ببولندا والسويد

مؤخرا.

حدد الاتحاد المصري لكرة اليد، مواعيد مباريات دورنصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقرر لها يوم 13 إبريل المقبل لمباريات نصف النهائي و 14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل .

بينما يقام دور ربع نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 يوم 19 فبراير الجارى بعد خوض الأهلى والزمالك مؤجلات دور الـ16.

وشهد الدور الـ16 فوز كل من: سبورتنج على الشمس 28/24، وهليوبوليس على العبور 28/20، والبنك الأهلى على الأوليمبى 29/27، طلائع الجيش على الترسانة 34/32 والطيران على المعادى 26/23 .