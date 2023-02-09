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اجتماع اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا للشباب "مصر 2023" للوقوف على كافة الاستعدادات

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القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، برئاسة  جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، للوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير الحالي حتي 11 مارس المقبل.

 

حضر الاجتماع  محمد حلمي مشهور  دينا الرفاعي عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، و محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد، و شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد، والدكتور هاني الشهيدي رئيس اللجنة الطبية و محمد زاهر المدير المالي.

 

كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة ، وهم كل من محمد كردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، و عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، و محمود عزمي مدير الشؤون القانونية، و أحمد جمعة و عبد الأول محمد معاونا الوزير لشؤون البطولة، و مصطفى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، و محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والتعليم المدني، و محمد الجزار مدير عام الشؤون المالية، و شاكر عبد الحليم "الشؤون المالية" و أحمد حمدي عزمي مدير عام المنتخبات القومية.

 

حرص جمال علام في بداية الاجتماع على تقديم الشكر للسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه واهتمامه الكبير لخروج البطولة في أبهى صورة بما يتناسب مع إسم ومكانة الدولة المصرية.

 

تناول الاجتماع كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم البطولة، من حيث الفنادق، استقبال الوفود، الدعم اللوجيستي وعمل المتطوعين، وتواجد في الاجتماع عمر الهواري مسؤول المتطوعين في اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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