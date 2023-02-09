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الأهلى يصل طنجة لخوض مباراة فلامنجو على برونزية مونديال الأندية ..فيديو

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القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مقر إقامتها بمدينة طنجة المغربية لخوض مباراة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب وتنتهي يوم السبت المقبل.

 

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس في تدريبات متنوعة بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال استمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران. 

وأدى اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين بالمران. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية والمحدد لها  الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء السبت المقبل.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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