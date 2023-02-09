شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: هدفان نتطلع لتحقيقهما قبل مواجهة المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلى أن الفريق يستغل الفترة الحالية من خلال تكثيف التدريبات سعيا لرفع المعدلات المهارية والبدنية بجانب تنظيم مجموعة من المباريات الودية من أجل تجهيز جميع اللاعبين .

ويستضيف الإسماعيلي فريق غزل المحلة يوم 21 على ملعب الإسماعيلية وذلك لحساب الجولة العشرين من مسابقة الدوري المحلي.

وأضاف خضر :” نتطلع أيضا لتنظيم تدريبات بشكل منفرد لأكثر من لاعب منهم أحمد مدبولي من أجل استعادتهم لمستواهم المعهود “، وتابع :الفريق يتطور بشكل ملحوظ وكنا قريبين من حصد انتصار في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري لولا سوء التوفيق بإصابة محمد حسن وكريم عرفات وإهدار فراس شواط الفرصة الأهم في المباراة ، فضلا عن الأخطاء التحكيمية من جانب الحكم محمد الصباحي”.

وأتم تصريحاته :”مواجهة غزل المحلة غاية في الصعوبة لكن هدفنا هو تحقيق الانتصار واستكمال مابدأناه من أجل تحسين مركز الفريق بجدول الترتيب وإسعاد جماهيرنا في كل مكان” .

واستأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته ظهر اليوم على الملعب الفرعي لإستاد الإسماعيلية ، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة فضلا عن سرعة التحول من الجانب الدفاعي الهجومي.