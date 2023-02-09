شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا لودية جنوب السودان بحضور بركات و الكومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، تدريباته اليوم باستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة منتخب جنوب السودان وديا غدا الجمعة ضمن برنامج الاعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس.