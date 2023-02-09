شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يفوز على المدينة ويعزز صدارته لمجموعة الصعيد والمقاصة يتعادل مع كيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق لافيينا فوزا صعبا على فريق المدينة المنورة، بعدما حول تأخره بهدف لفوز بهدفين، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق لافيينا رصيده إلى 39 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة الصعيد، فيما توقف رصيد المدينة المنورة عند النقطة 10 في المركز الأخير فى الترتيب.

وتعادل فريق المقاصة مع كيما أسوان بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى النقطة 27 ويتراجع للمركز الخامس، فيما رفع كيما أسوان رصيده إلى النقطة 24.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة الصعيد كالتالى..

أسمنت أسيوط 1 /0 ملوى

مصر المقاصة 1/ 1 كيما أسوان

تليفونات بنى سويف 2 /2 طامية

المدينة المنورة 1/ 2 لافيينا

النصر للتعدين 4 /1 شبان قنا

الألومنيوم 1/ 0 ديروط

وتستكمل غدا مباريات الأسبوع، حيث يستقبل فريق الفيوم صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة، فريق الجونة القابع في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، في مباراة صعبة على أصحاب الديار خاصة أن الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو ينافس على خطف بطاقة التأهل وهزيمته ستكون صعبة على أبناء الفيوم الذين يسعون لتحسين الترتيب.

ويحل فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق المنيا التاسع برصيد 19 نقطة، في مباراة يأمل فيها هشام عبد المنعم مدرب البترول في اقتناص الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على بطاقة التأهل للدورى الموسم المقبل، فيما يسعى نبيل محمود المدير الفني للمنيا في استغلال عاملى الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والتقدم أكثر في ترتيب المجموعة.