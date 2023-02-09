رسميا.. نقل نهائي مونديال الأندية بين الريـال والهلال مجانا عبر قناة ومنصة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شبكة قنوات "SSC" السعودية عن نقل نهائي مونديال الأندية بين الهلال وريال مدريد "مجاناً" بدون تشفير عبر شاشاتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمستخدمي أجهزة رسيفر "جوبكس-GOBX ".

كما ستنقل المباراة أيضا مجانا عبر منصة شاهد، بدون اشتراك، كما سيتوفر للقاء 3 خيارات للتعليق العربي.

ويواجه ريال مدريد الإسباني، نظيره الهلال السعودي، في التاسعة مساء السبت المقبل، على المجمع الرياضي مولاي عبد الله، في نهائي كأس العالم للأندية.

وكان ريال مدريد تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز الكبير الذي حققه على الأهلي بنتيجة 4-1، بينما أطاح الهلال السعودي بنظيره فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418.