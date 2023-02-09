شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: عدم جاهزية الصفقات الجديدة سبب خسارة أسوان أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أيمن الرمادي المدير الفني لنادي أسوان، عن حزنه للخسارة التي تلقاها فريقه بهدفين نظيفين أمام الاتحاد السكندري بالدوري.

وقال الرمادي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: خسرنا مباراة اليوم بسبب التفاصيل الصغيرة، كان من الممكن تقديم نتيجة أفضل لكن لم نهتم ببعض الجزئيات وخسرنا الكرة في أوقات كثيرة رغم أننا بدأنا اللقاء بشكل قوي، وأهنئ فريق الاتحاد على الفوز.

أضاف: هناك بعض الأمور يجب أن نعالجها في الفريق وخصوصا على المستوى الذهني، الطرد كان مؤثرا على أدائنا خاصة مع إدخال عناصر جديدة في الفريق نعمل على تجهيزها، نشعر بالحزن على النتيجة لأننا قصرنا.

واصل: الصفقات الجديدة التي انضمت إلينا تحتاج إلى المزيد من التجهيز وليس لدينا فرصة للحكم عليهم إلا من خلال المباريات، والدوري مضغوط نلعب كل 3 أيام، نحتاج إلى بذل مزيد من الجهد خاصة من الصفقات الجديدة.

واختتم: جازفنا بعد الطرد وحاولنا تسجيل هدف لكننا لم ننجح بسبب أن الصفقات الجديدة لم تصل إلى كامل جاهزيتها، وأتمنى من لاعبي أسوان أن يراجعوا جاهزيتهم بسبب فقدان الكرة.