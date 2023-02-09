شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا أبرز العائدين للزمالك أمام شباب بلوزداد وغياب سامسون والمثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لقائمة الفريق الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائرى في المباراة المقرر لها غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وغاب شيكابالا عن أخر ثلاث مباريات للزمالك في الدورى أمام غزل المحلة وفيوتشر وفاركو بسبب معاناته من وعكة صحية قبل أن يستعيده الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا ويضمه لقائمة مباراة شباب بلوزداد.

واستبعد فيريرا ، حمزة المثلوثى من قائمة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بسبب معاناته من إصابة في عضلة السمانة تسببت في غيابه عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الأخيرة، ونفس الحال لمصطفى الزنارى الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية تعرض له فى مواجهة فاركو الأخيرة بالدورى، كما استبعد البنينى سامسون، ومحمود حمدى الونش لمواصلته التأهيل من إصابة أوتار العضلة الخلفية، ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد ومحمد نديم والسيد عطية لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الزمالك أمام شباب بلوزداد كالتالى: حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي،خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح،خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي،خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.