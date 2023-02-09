شكرا لقرائتكم خبر عن "شركة تذكرتي" توقع اتفاقیة تعاون مع شركة "سیمبل للحلول والتكنولوجیا المالیة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركتا تذكرتي وسیمبل للحلول والتكنولوجیا المالیة بروتوكول تعاون بینھما، وذلك لتسھیل عملیة شراء التذاكر الخاصة بجمیع الأحداث الریاضیة والترفیھیة التي تنظمھا شركة تذكرتي عن طریق تقسیط عملیات الشراء، وإتاحة الفرصة لجمیع عملائھا للحضور والاستمتاع بالفعالیات والعروض المقامة كافة.

وصرح حسین عفیفي مدیر التسویق الذي قام بتوقیع الاتفاقیة ممثلا لشركة تذكرتي أن الشركة تؤكد لعملائھا أنھا تسعى دائماً لتقدیم أفضل مستوى للخدمات .

من جانبه أكد محمد الشبراوي المدیر التنفیذي لشركة سیمپل للحلول والتكنولوچیا المالیة: نحن فخورون بتوقیع ھذه الاتفاقیة مع شركة تذكرتي، وأكد أن الشركة تھدف إلى الوصول إلى أكبر شریحة من المواطنین".