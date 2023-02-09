شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي ستخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتضم القائمة كل من:حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداى.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه .