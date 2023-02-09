شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستعرض رحلة توجو لمواجهة إسكو دى كارا فى الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستعرض الحساب الرسمي لنادي فيوتشر عبر فيس بوك، رحلة الفريق إلى توجو لمواجهة إسكو دى كارا، حيث سافر الفريق مساء الثلاثاء بعد الفوز على البنك الأهلي مباشرة في الدوري.

أخطر الاتحاد الافريقي كاف مسئولي نادي فيوتشر بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق ضد إسكو دي كارا التوجولي في افتتاح دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأسند كاف المباراة لطاقم تحكيمي من تشاد بقيادة الحاجي ألو محمد ويعاونه مواطنيه عيسى يحيى كمساعد أول وبوجولا عيسى كمساعد ثان فيما سيكون بوسري أرمي ألفريد حكما رابعا.

ويراقب المباراة مامبي ديابي من مالي فيما يراقب الغاني كوتي أليكسندر أداء الحكام بالإضافة إلى الكونغولي زيفير موكانيا منسقا عاما للمباراة والنيحيري أودشي جون مسئول للأمن.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل في ملعب كيجوي دي لومي بالعاصمة التوجولية لومي في السادسه مساء بتوقيت القاهرة.