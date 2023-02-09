شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطيار حارس مرمى منتخب اليد يعلن الرحيل عن لايبزيج الألماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد المحترف في صفوف نادي لايبزيج الألماني، رحيله عن صفوف ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وتحدث الطيار لأول مرة منذ غيابه عن بطولة العالم، في تصريحات لبرنامج كاونتر أتاك مع خالد خيري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، قائلا: "قررت الرحيل عن لايبزيج بنهاية الموسم، لأنتقل لتجربة جديدة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا".

وأوضح: "لدي العديد من العروض لأندية تشارك في دوري أبطال أوروبا، المفاوضات مازالت جارية وبين اللحظة والأخرى تحدث متغيرات، لذلك سأعلن عن وجهتي المقبلة فور الانتهاء من كافة التفاصيل التعاقدية".

وأضاف: "أدرس خطواتي بشكل جيد، استفدت كثيراً منذ احترافي في صفوف لايبزيج وبات أسمي معروفاً على مستوى أندية الدوري الألماني، وحانت اللحظة للرحيل لنادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا".

وأكد الطيار أن الاحتراف هو السبيل الوحيد لتطور أي لاعب، قائلا: "الاحتراف يغير طريقة التفكير والعقلية ويعلمك الانضباط والالتزام والصبر والتحدي والإصرار، لدينا في فريق لايبزيج أخصائي خاص بتهيئة اللاعب من الناحية الشخصية والعقلية للتعامل مع الأمور والمتغيرات داخل وخارج الملعب، وهو أمر مهم ويؤثر في أداء اللاعب في المباريات".

وأوضح الطيار أن الدوري الألماني في كرة اليد يعد من أقوى الدوريات على المستوى العالمي والأوروبي، متابعاً: "الدوري الألماني في كرة اليد مثل الدوري الإنجليزي في كرة القدم .. نفس القوة والندية في المنافسة والمستوى الفني للمسابقة".