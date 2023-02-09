شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يحفز اللاعبين قبل مواجهة غزل المحلة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي على متابعة المران الختامي للفريق بقيادة شوقي غريب استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري.

واختتم فريق المقاولون بقيادة شوقي غريب تدريباته قبل لقاء المحلة المقرر له غدا الجمعة في الجولة 18 بالدوري الممتاز.



المقاولون العرب



المقتاولون العرب



جلسة رئيس اللمقاولون



جلسة رئيس المقاولون العرب مع اللاعبين

وعقد المهندس محسن صلاح ، رئيس نادي المقاولون ، جلسة مع اللاعبين بحضور المشرف على الكرة والجهاز الفني وأشاد بأداء الفريق خلال المباريات الماضية مؤكدا على ثقته في الجهاز الفني واللاعبين لتقديم أداء مميز واستكمال ما بدأه الفريق في الدور الأول بنفس القوة .

وطالب رئيس نادي المقاولون العرب ، اللاعبين بمواصلة العروض القوية في الدوري هذا الموسم واستمرار النتائج الجيدة تحت قيادة الكابتن شوقي غريب لترجمة الجهد المبذول منذ بداية الموسم.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن الجميع مطالب ببذل جهد أكبر خلال الفترة المقبلة لتحقيق انطلاقة قوية في الدور الثاني بمسابقة الدوري لوضع الفريق في موقع مميز بجدول الدوري خاصة أن الفريق أصبح الآن محط أنظار الجميع مشددا على عدم التفريط في أي نقاط خلال الفترة المقبلة.

وشدد عادل فتحي على ضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار والالتزام بتعليمات الجهاز الفني في ظل صعوبة المواجهات المقبلة في الدوري.