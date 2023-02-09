شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سموحة فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى المحترفين لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى "رجال" على نظيره سموحة بنتيجة 25/23 فى إنطلاق المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022/2023 ، وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع طلائع الجيش و سبورتنج مع البنك الأهلى .

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لمؤجلتين الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة فى دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالى بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت ببولندا والسويد

مؤخراً.