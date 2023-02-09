شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوفّر 300 تذكرة لجماهيره لحضور مباراة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل توفير 300 تذكرة لحضور جمهور الفريق مباراة المقاولون العرب المقبلة .

و نشرت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة بيان عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وجاء كالتالى " مجلس إدارة غزل المحلة يدعو اللاعب رقم "1" (جمهور غزل المحلة العظيم) للحضور والمسـاندة في مبـاراة الفريق أمـام "المقاولون العرب"، غدًا الجمعـة؛ لعودة الانتصارات، ووضع فريقنا في المكـانة التي يستحقها ويدعو مجلس الإدارة كلَّ من يحمل "فان آي دي" للتوجُّه لاستـاد غزل المحلة اليـوم في تمـام الساعة السـادسـة مساءً؛ لاستـلام تذكـرة مجانيـة، من بيـن 300 تذكـرة ستُوزَّع على جمهورنا الغـالي يُشتَرط إحضـار الـ "فـان آي دي"، وصورة البطاقـة " .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ18 و أفتتاح مباريات الدور الثانى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد المحلة في تمام الساعة السادسة مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات و التعادل في 5 مباريات و الهزيمة في مثلهم .