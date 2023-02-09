شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه شباب بلوزداد بـ"الزى التقليدى" فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم عصر اليوم ،الخميس، الاجتماع الفني لمباراة فريق الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي الزمالك زيه التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء"، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق، اللون الأصفر.

وفي نفس الوقت، سيرتدي فريق شباب بلوزداد زيه باللون الأحمر "القميص الأحمر والشورت الأحمر والجوارب الحمراء"، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق اللون الأزرق.

وحضر الاجتماع من الزمالك كل من: أحمد حسني المدير الإداري وباسم زيادة مسئول العلاقات العامة، مصطفى ميلا مسئول المهمات، بالإضافة إلى طاقم التحكيم السنغالي المكلف بإدارة المباراة، ومسئولي النادي الجزائري.