شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يفوز على دجلة فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إيسترن كومبانى فوزاً مهماً على فريق وادي دجلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار افتتاح منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة القاهرة لدورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق إيسترن كومباني رصيده إلى النقطة 16 ليرتقي إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مجموعة القاهرة في انتظار باقي النتائج، فيما بقى وادي دجلة عند النقطة 32 في المركز الرابع.

وتستكمل مباريات الأسبوع السابع عشر من مجموعة القاهرة غدا الجمعة، بـ7 مواجهات قوية بين المصرية للاتصالات مع بتروجت، زد اف سي مع الإعلاميين، منتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية، الترسانة مع بورتو السويس، القناة مع الانتاج الحربى، النصر مع مستقبل وطن، السكة الحديد مع العبور بالقليوبية.

يستقبل فريق زد صاحب صدارة مجموعة القاهرة برصيد 35 نقطة، فريق الإعلاميين صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط، ويسعى مجدى عبد العاطى في انتزاع الثلاث نقاط ومواصلة الصدارة خاصة أن المباراة ستكون سهلة إلى حد ما على الورق، ولكن حذر لاعبيه من التهاون في المباراة وضرورة إنهاء المباراة لصالحهم مبكرا، فيما يأمل فريق الإعلاميين في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

ويلتقى فريق القناة صاحب الوصافة برصيد 34 نقطة، مع الإنتاج الحربى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة، في مباراة طالب محمد حليم مدرب القناة لاعبيه بضرورة استعادة الثقة وتحقيق الفوز لمحاولة العودة للصدارة مرة أخرى، في المقابل يأمل مصطفى عبده مدرب الإنتاج الحربى في اقتناص نقاط المباراة للتقدم في جدول الترتيب ومحاولة إنقاذ الفريق من الهبوط للدرجة الثالثة.