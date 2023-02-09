شكرا لقرائتكم خبر عن مورو ساليفو رجل مباراة الاتحاد السكندري وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مورو ساليفو لاعب فريق الاتحاد السكندري، علي لقب رجل المباراة التي جمعت فريقه مع نظيره أسوان والتي انتهت منذ قليل بفوز زعيم الثغر بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم لفريق الاتحاد السكندري إبراهيم حسن في الدقيقة 51 ، وعزز تقدم فريق زعيم الثغر كريستيفاو مابولولو في الدقيقة 63 .

وشهدت المباراة حالتين طرد ، حيث تم طرد اسلام جمال مدافع اسوان في الشوط الأول ، فيما حصل هشام صلاح علي الكارت الأحمر قبل نهاية المباراة .

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا. ويحتل فريق أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري :

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: صبري رحيل - محمود علاء – خالد صبحي – هشام صلاح

الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستيفاو مابولولو – إسلام عبد النعيم.

فيما جاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام جمال - محمد مصطفى

الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني