شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل استعداداته لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته ظهر اليوم، على الملعب الفرعي لإستاد الإسماعيلية ، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة يوم ٢١ فبراير الجاري بإستاد الإسماعيلية ، لحساب الجولة العشرين من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة فضلا عن سرعة التحول من الجانب الدفاعي الهجومي.

واختتم المران بتدريبات على الكرات العرضية سعياً لاستغلالها في ترجمة الفرص المتاحة لأهداف، كما أدى حراس المرمى تدريبات متنوعة تحت قيادة مدربهم محمد عبد المنصف.

وعقد أشرف خضر المدرب العام المساعد اجتماعاً مع الثنائي الصاعد محمد عبد الوهاب ومحمد وجدي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فاز على مركز شباب ابشيش أحد أندية المظاليم بسداسية نظيفة خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعبه بالإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني للدراويش بقيادة أحمد حسام ميدو، على الاطمئنان على مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلات الذين لم يشاركوا فى المباراة الماضية ضد الاتحاد السكندري فى ختام منافسات الدور الأول من عمر المسابقة المحلية.