شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى 2007 يفوز على الزمالك بثنائية فى بطولة الجمهورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على نظيره الزمالك بملعب الأخير في ميت عقبة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ،الخميس، ضمن الجولة 21 من بطولة الجمهورية.

افتتح محمد عبد الفتاح "تاحا" التسجيل للأهلي في الدقيقة 43، وتعادل الزمالك بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح البديل محمد السيد في تسجيل هدف الفوز للأهلي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٦٧، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٢ - ١ ، بهذا الفوز يُكرر الأهلي نتيجة الدور الأول.



الاهلي والزمالك مواااليد 2007



الاهلي والزمالك مواليد 2007



صراع على الكرة بين لاعبي الاهلي والزمالك مواليد 2007



قمة الاهلي والزمالك مواليد 2007



مباراة الاهلي والزمالك لمواليد 2007