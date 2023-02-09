شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم أسوان ويصعد للمركز الرابع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندري، في الفوز علي نظيره أسوان بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصعد للمركز الرابع فى جدول الترتيب.

تقدم لفريق الاتحاد السكندري إبراهيم حسن في الدقيقة 51 ، وعزز تقدم فريق زعيم الثغر كريستيفاو مابولولو في الدقيقة 63 .

وشهدت المباراة حالتين طرد ، حيث تم طرد اسلام جمال مدافع اسوان في الشوط الأول ، فيما حصل هشام صلاح علي الكارت الأحمر قبل نهاية المباراة .

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا. ويحتل فريق أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري :

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: صبري رحيل - محمود علاء – خالد صبحي – هشام صلاح

الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستيفاو مابولولو – إسلام عبد النعيم.

فيما جاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام جمال - محمد مصطفى

الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني