شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى قبل مواجهه فلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث و الرابع .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي على مشاركة صور لاعبيه على موقع "انستجرام" من التدريبات قبل مواجه فريق فلامنجو البرازيلي، لتحديد المركز الثالث و الرابع بعد ان خسر الأهلي من ريال مدريد و خسر فلامنجو من الهلال السعودي.

وعلق الأهلي على الصور المنشورة بـ" العمل قبل الذهاب الى طنجة"



لاعبي النادي الاهلي من مران اليوم



مران لاعبي النادي الاهلي

على جانب آخر، تمكن مسئولو النادي الأهلي من قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية التي ستخوض منافسات الموسم الجديد من البطولة الإفريقية، والتي تأهل خلالها الأهلي إلى دور المجموعات.

وقيد مسئولو الأهلي 7 لاعبين جدد في قائمته الإفريقية وهم، خالد عبد الفتاح وأحمد قندوسي ومروان عطية ومحمود كهربا ومحمد الضاوي وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان، لتصبح قائمته 40 لاعبا بعدما سبق وقيد 33 لاعبا في قائمته الأولية مطلع الموسم الحالي.



الجهاز الفني للنادي الاهلي



مران حراس مرمى النادي الاهلي

اسماء قائمه الاهلي المقيدة

وسبق وسجل الأهلي 33 لاعبا وهم وتضم القائمة الأولى للأهلي كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمد أشرف ورأفت خليل وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وزياد طارق ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا وميدو نبيل ومحمد شريف وحسام حسن وشادي حسين.

فيما خرج كلا من حسام حسن ومحمد مغربي وزياد طارق ومحمد محمود للإعارة إلى سموحة والاتحاد السكندري.