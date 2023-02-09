شكرا لقرائتكم خبر عن 2600 لاعبا فى بطولة الجمهورية للناشئين للكيك بوكسينج باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح انطلاق بطولة الجمهورية للناشئين للأندية في ستاد القاهرة اليوم الخميس والمستمرة حتى يوم الاثنين المقبل بمشاركة أكثر من 2600 لاعب ولاعبة.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بطولة الجمهورية للناشئين للاعبين واللاعبات مواليد 2008، 2009، 2010، 2011، 2012 لجميع الأندية في مختلف محافظات الجمهورية.

وذكر رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أنه سيتم خلال بطولة الجمهورية للناشئين للأندية اختيار منتخب البراعم للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في دولة تركيا في مايو المقبل.

تابع صبيح أن تلك البطولة تأتي ضمن خطة الاتحاد الرامية إلى زيادة نشر اللعبة والتي أصبحت الآن اللعبة القتالية الأولى في مصر، كما أن البطولة ستكون بمثابة اكتشاف العديد من المواهب في لعبة الكيك بوكسينج.

وأكد محمد صبيح أن الاتحاد يقوم بتنفيذ خطة طموحة من أجل زيادة قاعدة المشاركة، وهو الأمر الذي يصب في تجديد دماء عناصر المنتخب في جميع المراحل السنية المختلفة.

وحول البرنامج الزمني لبطولة الجمهورية للناشئين للأندية تقام منافسات مواليد 2012 يوم الخميس 9 فبراير على أن تنطلق منافسات مواليد 2011 يوم الجمعة 10 فبراير.

ويشهد يوم السبت 11 فبراير منافسات مواليد 2010 وفي الأحد 12 فبراير تقام منافسات مواليد 2009 وفي اليوم الأخير من منافسات البطولة يوم الاثنين تقام منافسات مواليد 2008.