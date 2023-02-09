شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يتقدم بالهدف الأول للاتحاد السكندري أمام أسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري ، بهدف في الدقيقة 51 لفريقه أمام أسوان ، في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا. ويحتل فريق أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري :

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: صبري رحيل - محمود علاء – خالد صبحي – هشام صلاح

الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستيفاو مابولولو – إسلام عبد النعيم.

فيما جاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام جمال - محمد مصطفى

الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني