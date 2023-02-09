شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يدخل معسكرا ببرج العرب استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر تامر مصطفي المدير الفني لانبي إقامة معسكر مغلق لمدة اسبوع في مدينة برج العرب بالاسكندرية قبل خوض مباراته القادمة ضد بيراميدز في الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري

واختار المدير الفني الجديد للفريق البترولي 30 لاعب للمشاركة في المعسكر استعدادا لمباراة بيراميدز في الجولة الـ18للدوري المصري المقرر لها السادس عشر من فبراير الجاري علي ستاد 30 يونيو.

وكان إنبى قد فاز على نظيره سيراميكا بهدف نظيف سجله أحمد يوسف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقرر مجلس ادارة نادي انبي ضم كل من سيد ياسين ومحمد صديق ورضا الفداوي للجهاز الفني الجديد للفريق البترولى، تحت قيادة تامر مصطفي الذى تولى الإدارة الفنية خلفًا لطلعت يوسف.