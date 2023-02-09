شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الإبقاء علي سيف جعفر أساسيا امام بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل سيف جعفر لاعب الزمالك الشاب حسابات البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق للإبقاء عليه في التشكيل الأساسي في المباراة المقبلة غدا أمام شباب بلوزداد فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها باستاد القاهرة .

ويرغب فيريرا فى الإعتماد على بعض اللاعبين الشباب وعلى رأسهم سيف جعفر لإشراكه بدلا من إمام عاشور الذى انتقل لميتلاند الدنماركى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة وهو ما سبب فراغا فى منطقة الوسط للفريق الأبيض، وشارك سيف جعفر في التشكيل الأساسي لمباراة فاركو الأخيرة بالدورى.

ويسعى فيريرا لإستخدام كافة أسلحته الهجومية فى المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد من أجل تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط فى المجموعة قبل الخروج لمواجهة المريخ السودانى ثم الترجى التونسى .

كما يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك إعادة أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى للفريق فى مباراته غدا أمام شباب بلوزداد فى أولى مواجهات الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

كان فتوح استبعد خلال الفترة الماضية عن المشاركة الأساسية مع الفريق لأسباب فنية ، وتم الإعتماد على محمد عبد الشافى بشكل أساسى الذى ظهر بشكل جيد فى مباراة فيوتشر .

وشارك أحمد فتوح مؤخرا مع الزمالك فى لقاء فاركو الذى خسره الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة بالدورى وهو ما جعل فيريرا يفكر فى عودته للمشاركة بشكل أساسى أمام شباب بلوزداد .