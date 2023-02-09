شكرا لقرائتكم خبر عن العربى للطائرة يعلن جدول البطولة العربية للأندية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو الاتحاد العربى للكرة الطائرة عن جدول منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إنطلاقها يوم 20 فبراير الجارى بمصر.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح يوم 20 فبراير من الشهر نفسه على صالة 2 بإستاد القاهرة بحضور مسئولو الاتحاد العربى و المصرى للعبة.

وجاءت المجموعات كالتالى:

المجموعة الأولى

الأهلى القطرى وأهلى طرابلس والصداقة فلسطين ومصافى الشمال.

المجموعة الثانية

الوكرة القطرى، بنى ياس الإمارات، الكويت الكويتى والسويحات الليبى.

المجموعة الثالثة

خيبل اليمنى والقوات الفلسطينى والسيب العمانى والزمالك.

المجموعة الرابعة

النصر البحرينى والكاظمة الكويتى والميناء اليمنى والأهلى المصرى.

بينما جاء جدول البطولة كالتالى: