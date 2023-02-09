أحمد سامى يراقب الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائرى استعدادا لمواجهة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يراقب أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، الزمالك أمام فريق شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها غدا الجمعة في أولى مباريات الأبيض فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة مراقبة لاعبى الزمالك خلال المباراة التي ستكون الأخيرة للزمالك قبل مواجهة سموحة الاثنين المقبل، وأكد صعوبة اللقاء خاصة بعد الهزيمة من فاركو بثلاثية نظيفة.

وشدد أحمد سامى على أهمية الثلاث نقاط وتحقيق الفوز أمام الزمالك الذى يريد تعويض خسارته الأخيرة، ولكن طالب لاعبية بضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

ويبدأ الفريق السكندرى اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة الزمالك فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى، المقرر لها الاثنين المقبل.

ويعود سموحة للتدريبات اليوم بعدما أعطى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين راحة 24 ساعة بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتعادل سموحة مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف فريق المصرى البورسعيدى إسلام عطية فى الدقيقة 13 عقب استغلال ركلة حرة بمنتصف ملعب سموحة جهة اليمين نفذها حسن على عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام عطية برأسية داخل مرمى الهانى سليمان، بينما تمكن محمد عصام من التعادل لفريق سموحة فى الدقيقة 82.