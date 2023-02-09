تعرف على موعد مباراتى الأهلي والزمالك فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم الخميس ، المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022/2023 بلقاءات قوية

موعد مباراتي الأهلى و الزمالك

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلي مع سموحة 4 عصرا و الزمالك مع طلائع الجيش 6 مساءا و سبورتنج مع البنك الأهلى 4 عصرا .

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لمؤجلتين الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة فى دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالى بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت ببولندا والسويد

مؤخرا.

حدد الاتحاد المصري لكرة اليد، مواعيد مباريات دورنصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقرر لها يوم 13 إبريل المقبل لمباريات نصف النهائي و 14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل .

بينما يقام دور ربع نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 يوم 19 فبراير الجارى بعد خوض الأهلى والزمالك مؤجلات دور الـ16.