شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا يانكون تواسى و تحفز لاعبى الأهلي قبل مباراة بروزنية المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت إليسا يانكون ابنه مدرب حراس النادي الأهلي، صورة للاعبي النادي الأهلي على حسابها على موقع التواصل "انستجرام" لتحفيزهم و مواستهم قبل مباراة فلامنجو لحصد الميدالية البرونزية بعد الهزيمة من ريال مدريد امس الأربعاء.

وعلقت إليسا على الصورة المنشورة بـ" كنا نستحق الكثير، كنا افضل من المره السابقة.. والان لنأخذ البرونزية"



اليسا يانون عبر انستجرام

وفي سياق اخر، حرص الحساب الرسمي لفيفا على موقع "تويتر"، على التعليق على هزيمة النادي الأهلي المصري امام غريمه ريال مدريد الاسباني امس الأربعاء في مباراة نصف نهائي مونديال كأس العالم للاندية، وفاز ريال مدريد على الأهلي بنتيجة 4/1.

وعلق فيفا بـ"صباح الخير.. خسارة جولة لا تعني خسارة المعركة، الأهم هو عدم الاستسلام والقتال بشرف"

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الخميس على الملعب الفرعي لمركب مولاي عبدالله؛ استعدادا لمباراة فلامنجو البرازيلي بعد غدٍ السبت.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي في حضور الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء أمس أمام ريال مدريد، تدريبات بدنية واستشفائية في فندق الإقامة بالرباط.

وقاد كولر بقية اللاعبين في تدريبات متنوعة بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال استمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران.

وخاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء السبت المقبل.