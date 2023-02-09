شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يزور الإسكندرية قبل انطلاق بطولة أفريقيا تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وفد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، على زيارة محافظة الإسكندرية، من أجل الاطمئنان على سير العمل بإستاد الإسكندرية، الذى يستضيف المجموعة الثانية من مجموعات بطولة الأمم الافريقية تحت 20 عاما.

ويشارك في المجموعة الثانية كل من منتخبات تونس وغامبيا وزامبيا وبنين، والمقرر أن تقام مبارياتها يوم ٢١ الجارى على ملعب الاسكندرية.

واستقبل وفد الكاف المكون من شالوت مديرة الإعلام بالاتحاد الافريقى وهارفى مدير التسويق ومحمد سمير زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة المصرى عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات ورئيس مجموعة الاسكندرية بالبطولة و تامر عبدالعليم مدير استاد الاسكندرية.

وحرصت اللجنة على زيارة مرافق الاستاد عامة والمركز الإعلامى وأماكن جلوس الإعلاميين ومركز المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة بين اللاعبين ورجال الإعلام المرئى والمقروء والمسموع، وذلك بغرض الاطمئنان على اخر الاستعدادات قيل انطلاق البطولة.. وتم الاتفاق على ترتيب زيارة للجنة بعد ٣ أيام اخرى للإطلاع على اخر التجديدات.

وقد أكد عامر حسين بأن هناك وفدا آخر من الاتحاد الأفريقى قام بزيارة أخرى إلى ملاعب التدريب باستاد برج العرب، وكذلك أماكن إقامة اللاعبين بالمنتخبات الأربعة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة وبقية الأجهزة المعاونة أمنيا وطبيا بغرض اكتمال عناصر التجهيزات قبل البطولة.