شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الاتحاد وأسوان في الشوط الأول .. وطرد إسلام جمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي ، بين الاتحاد السكندري و أسوان في المباراة التي تجمعهما ، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وشهد الشوط الأول ، حالة طرد لإسلام جمال مدافع أسوان في الدقيقة 40 ، بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو الفار .
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري :
حراسة المرمى: المهدي سليمان
الدفاع: صبري رحيل - محمود علاء – خالد صبحي – هشام صلاح
الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو – عبد الغني محمد
الهجوم: إبراهيم حسن – كريستيفاو مابولولو – إسلام عبد النعيم.
فيما جاء تشكيل أسوان:
حراسة المرمى: عمرو حسام
الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام جمال - محمد مصطفى
الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد
الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني
ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.
ويحتل فريق أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.