شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الاتحاد وأسوان في الشوط الأول .. وطرد إسلام جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي ، بين الاتحاد السكندري و أسوان في المباراة التي تجمعهما ، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وشهد الشوط الأول ، حالة طرد لإسلام جمال مدافع أسوان في الدقيقة 40 ، بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو الفار .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري :

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: صبري رحيل - محمود علاء – خالد صبحي – هشام صلاح

الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستيفاو مابولولو – إسلام عبد النعيم.

فيما جاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام جمال - محمد مصطفى

الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.