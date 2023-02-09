شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن البطولة العربية لأندية الطائرة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر إلى استضافة البطولة العربية للأندية المقرر أن تقام فى مصر خلال الفترة من 18 فبراير الجارى و حتى 3 مارس القادم .

و يرصد الخليج 365 معلومات عن هذه البطولة فى ال س و ج التالية :

أين تقام منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة بمصر ؟

تقام منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة على صالتي 2,3 بإستاد القاهرة .

من الأندية المصرية التى تشارك فى هذه البطولة ؟

يشارك من مصر فى هذه النسخة ناديا الأهلى و الزمالك .

ما مجموعات هذه البطولة ؟

المجموعة الأولى

الأهلى القطرى وأهلى طرابلس والصداقة فلسطين ومصافى الشمال.

المجموعة الثانية

الوكرة القطرى، بنى ياس الإمارات، الكويت الكويتى والسويحات الليبى.

المجموعة الثالثة

خيبل اليمنى والقوات الفلسطينى والسيب العمانى والزمالك.

المجموعة الرابعة

النصر البحرينى والكاظمة الكويتى والميناء اليمنى والأهلى المصرى.

متى تصل الوفود المشاركة فى البطولة ؟

تصل الوفود المشاركة فى البطولة بدءا من يوم 18 فبراير الجارى .

متى يقام حفل الإفتتاح ؟

يقام حفل الإفتتاح يوم 20 فبراير الجارى بحضور رؤوساء الوفود المشاركة و مجلس إدارة الاتحاد العربى للعبة .