شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: أطالب الجمهور بالتوقف عن هتافات النقد ودعم الزمالك أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الجميع يعلم أن النتائج كانت سيئة خلال الفترة الماضية، ومن الصعب شرح ما حدث خلال الشهر الماضي.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء شباب بلوزداد الجزائري:" لن نتحدث في المشاكل ولن نضيع وقتا فيما حدث ولكن نعمل من لإيجاد حلول من أجل الوصول إلى المستوى الذي كنا عليه، ولا يجب أن ننسى أن الزمالك بطل الدوري والكأس، لأنه في حالة نسيان ذلك فنحن ننسى التاريخ ".

وتابع فيريرا قائلا :"نعمل بكل قوة من أجل استعادة النتائج الإيجابية، ولا يوجد كاف طويل للتدريب وهذا تحدثت عنه مراراً وتكرارا، وبدون التدريب من الصعب تصحيح الأخطاء، ولذلك سنعتمد على اللاعبين بشكل أكبر".

وقال المدير الفني :" نبدأ بطولة كبيرة ومختلفة عن مسابقة الدوري، ومرحلة المجموعات ٦ مباريات مهمة، و لابد من الفوز في أول لقاء، كما أننا مطالبون بالفوز في جميع مبارياتنا على ملعبنا لأن الخصوم خارج الملعب سيكونون في منتهى القوة".

وشدد فيريرا على أن اللعب في الجزائر أو تونس بجماهير وبضغط كبير غير موجود في مصر ، وهنا فارق الضغط بين هنا وهناك وهذا سيكون له تأثير على الفريق.

وتابع المدير الفني قائلا:" سنواجه متصدر الدوري الجزائري وهو فريق قوي يمتلك لاعبين مميزين ، ولكن كان هناك توقف خلال الفترة الأخيرة وهذا سيتسبب في اللعب بعدم اتزان كامل للمنافس".

وأوضح أن شباب بلوزداد يضم لاعبين مميزين من منتخب المحليين والمنافسة لن تكون سهلة بين الفريقين في لقاء الغد.

وقال المدير الفني :" أوجه رسالة للجماهير بأننا لا نشعر بالراحة في ظل الوضع الحالي والنتائج الحالية، وفي هذا الوقت لنا كمجموعة علينا تكرار ما فعلناه العام الماضي".

وتابع قائلا:" يوجد انقسام بين الجماهير والفريق ولكن بالإرادة سنبذل أقصى جهد من أجل الوصول إلى الجماهير، وأطالب الجمهور بالتوقف عن هتافات النقد والعودة للدعم كما فعلنا الموسم الماضي".

وأضاف المدرب البرتغالي قائلا :" عندما اتحدنا وصلنا إلى أهدافنا ومن الضروري أن نسلك الطريق مرة أخرى، ونحن سنلعب مع الجماهير وسنذهب لهم ونتمنى أن يقتربوا من الفريق ويساندوا اللاعبين وغدا ستكون بداية فترة جديدة مع الجماهير".

وتحدث عن تغيير طريقة اللعب قائلا :" عندما بدأنا نلعب بطريقة 3-4-3 انزعج البعض من الطريقة وعندما غيرنا الطريقة البعض الآخر انزعج ، علينا فهم شئ مهم وهو أننا نقوم باختيار الطريقة طبقا لما يناسب الفريق واللاعبين ومن الصعب خوض موسم كامل بنفس الشكل".

وتابع قائلا :" جودة اللاعبين وحالتهم الفنية السبب الرئيسي في تغيير طريقة اللعب ووفقا لسير المباراة، ومن الصعب تحجيم اللاعبين في مساحة معينة وطريقة لعب معينة وأكبر دليل "زيزو" الذي حصل على لقب أفضل لاعب في مصر بسبب لعبه في الخط الأمامي فقط ".

وعلق على محمد عبد الشافي قائلا :" بالنسبة لعبد الشافي من الأسهل له اللعب في الملعب عن الحضور في المؤتمرات الصحفية، وهذا أول مؤتمر يحضره، وعبد الشافي شارك في مركزي المساك والظهير".

وتابع قائلا:" إمام عاشور الذي نفتقده لعب في الوسط واليسار واليمين وهذا تسبب في نموه كلاعب، ومع احترافه سيرى أمورا أكثر، وهناك مشكلة مع بعض اللاعبين بسبب الإصابات، كما أن التاقلم لم يكن سهلا".

وأضاف فيريرا قائلا :" كرة القدم تتطلب أن يكون لدى اللاعبين مقدرة على اللعب في أكثر من مركز لأنه أمر مهم يساعد الفريق".

وأكد المدير الفني أن الزمالك بطل الدوري والكأس مرتين، ومحمد عبد الشافي يعلم معركتي مع اللاعبين بخصوص عدم انتهاء الطموح، ويجب أن نفوز دائما ونواصل الانتصارات.

وقال المدير الفني :" قدمنا موسما جيدا وخسرنا من الهلال السعودي في بطولة السوبر المصري السعودي، والمنافس يتواجد الآن في نهائي كأس العالم للأندية وأيضا خسرنا من الأهلي في السوبر المحلي، وهناك أشياء كثيرة حدثت ولكن ليس هذا وقتا للحديث عنها، والوقت الحالي لإيجاد حلول والعودة سريعاً".

وتابع فيريرا قائلا:" شباب بلوزداد فريق قوي ويتصدر الدوري الجزائري، ونحن نبدأ نبني المستقبل من الوقت الحاضر، وهناك أزمة ثقة لبعض اللاعبين ولكن سنعمل على تخطيها جميعا".

وأضاف المدير الفني :" أمامنا مباراة مهمة أمام شباب بلوزداد بعدها سنواجه فريق سموحة ثم نواجه المريخ في ليبيا بعدها بيومين وهذا أمر صعب للغاية".

واختتم المدير الفني حديثه قائلا :" نعمل على إيجاد حلول كثيرة ولكن في بعض الأحيان عدم وجود وقت ولاعبين يكون عائقا، والأهم في هذه المرحلة هو الاستقرار، وعلينا استرداد قوتنا الذهنية مرة أخرى من اجل العودة إلى مسيرة الانتصارات".

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.