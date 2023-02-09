شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية ترفض طلبات الزمالك وفيوتشر بتأجيل مبارياتهما فى الدورى بسبب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رابطة الأندية المحترفة على رفضها لطلبات ناديى الزمالك وفيوتشر بتأجيل مبارياتهم فى الدورى المصرى بسبب ارتباطهم بالمشاركات الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية على الترتيب.

طلب نادى الزمالك تأجيل مباراته أمام سموحة المقرر لها ١٣ فبراير الجارى وهو ما تم رفضه من قبل رابطة الأندية فى ظل رغبتها فى إنهاء الدورى فى منتصف شهر يوليو على أقصى تقدير وانتظام المسابقة تدريجيا بناء على رغبة الجميع سواء الرابطة أو الأندية.

أكد مسئولو رابطة الأندية أن ضغط المباريات على الأندية الأفريقية الأربعة، وهم الاهلى والزمالك المشاركان فى دورى الأبطال وفيوتشر وبيراميدز المشاركان فى الكونفدرالية، أمر طبيعى ومتعارف عليه قبل بداية الموسم.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم توقف الدورى خلال الفترة بين 19 إلى 30 مارس بسبب مباراتى منتخب مصر ومالاوي فى تصفيات أمم أفريقيا، كما قررت الرابطة إقامة مباريات دور الـ 32 لكأس مصر وكأس الرابطة فى الفترة من 19 حتي 30 مارس بدون الدوليين.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الزمالك وسيراميكا فى مسابقة ضمن الجولة 19 من بطولة الدوري، وذلك بسبب ارتباط الزمالك بخوض مباراتين في منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم تحديد موعد آخر للمباراة في وقت لاحق.

كما أعلنت رابطة الأندية تأجيل مباراة الأهلي والإتحاد السكندري، في بطولة الدوري، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس المقبل، وذلك بسبب ارتباط الفريق الأحمر بمواجهة صنداوانز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير أحد يومي 7 و8 مارس المقبل.