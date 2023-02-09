الامارات | "فيفا" يكشف عن حجم الإنفاق القياسي للأندية في "الانتقالات الشتوية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم أن الأندية أبرمت 4387 إنتقالاً للاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة التي استمرت من الأول وحتى 31 يناير الماضي. وذكر فيفا في تقرير له أن عدد الانتقالات الدولية التي تمت الشهر الماضي، وصلت لأرقام قياسية حيث سجلت 4387 انتقالاً دولياً في فئة كرة قدم للرجال، ما يمثل رقماً قياسياً جديداً منذ انطلاق نظام مطابقة الانتقالات عام 2010.

وأضاف:"أما إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات في الشهر نفسه، فقد شهد أيضاً تسجيل رقم قياسي جديد بلغ مليار و570 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 230 مليون دولار أمريكي عن الرقم القياسي السابق المسجل في يناير 2018".

وأوضح:" تصدرت الأندية الإنجيزية لائحة الإنتقالات في فئة كرة قدم الرجال بنسبة 4ر14% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، بإجمالي 3834 صفقة انتقال، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية لرسوم الانتقالات بنسبة 9ر49% مقارنة بالرسوم التي تم دفعها في يناير 2022 (مليار و50 مليون دولار أمريكي)".

وأشار البيان :" احتلت الأندية الإنجليزية مركز الصدارة في قائمة الفرق الأكثر إنفاقاً على الانتقالات الدولية خلال شهر يناير 2023، إذ دفعت إجمالي 898 مليون و600 آلف دولار أمريكي (وهو ما يُشكل نسبة 3ر57% من إجمالي الإنفاق على الانتقالات الدولية في شهر يناير 2023) وتكون بذلك متقدمة بفارق كبير على الأندية الفرنسية التي احتلت المركز الثاني بإجمالي 131 مليون و900 ألف دولار أمريكي".

يذكر أن صفقة الأرجنتيني إينزو فيرنانديز المنتقل من بنفيكا البرتغالي إلى تشلسي الإنجليزي، تعتبر الأعلى على الإطلاق بقيمة بلغت 130 مليون يورو.

وأضاف:" شهدت كرة قدم السيدات تسجيل أرقاما قياسية جديدة في عدد الانتقالات الشتوية والتي بلغت 341 انتقالاً، أي بزيادة تبلغ نسبتها 2ر30 % مقارنة بشهر يناير 2022، وكذلك في القيمة الإجمالية لرسوم الانتقالات في نفس الفئة حيث تم إنفاق إجمالي 774 آلف و300 دولار أمريكي في فترة الانتقالات الدولية الأخيرة". وتصدّرت كولومبيا قائمة الدول المستقبِلة للاعبات في الانتقالات الدولية بإجمالي 35 انتقالاً إليها، وتقاسمت الولايات المتحدة الأمريكية والسويد المركز الأول على قائمة الدول المصدِّرة إذ انتقلت من كل منهما 26 لاعبة.