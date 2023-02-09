شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر : مونشنجلادباخ الألمانى وضع شروطا لضم مصطفى أشرف لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال محمود جابر المدير الفنى لمنتخب الشباب ، إن نادي مونشنجلادباخ الالماني وضع عددا من الشروط للموافقة على ضم لاعبه مصطفى أشرف لمنتخب مصر للشباب قبل بطولة أمم افريقيا التي تنطلق يوم 19 فبراير الجاري.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي اليوم ان منتخب الشباب تلقي ردا على استدعاء مصطفى أشرف يتضمن عددا من الشروط، على رأسها مشاركة اللاعب أساسيا في البطولة بجانب عودته لألمانيا للعلاج حال تعرضه لأي إصابة.

أضاف محمود جابر، أن اللاعب لم ينضم بانتظام في المعسكرات الماضية وبالتالي لا يمكنه حسم مشاركة اللاعب في المباريات سواء أساسيا أو احتياطيا حتى الأن وبالتالي لم نتمكن من ضم اللاعب الذي كان يأمل في المشاركة مع المنتخب الأول أو الأولمبي.

واختتم انه يؤكد علي احترامه وتقديره لجميع الأندية، مناشدا الجميع التعاون معه خلال الفترة الحالية قبل خوض بطولة أمم افريقيا المؤهلة لكأس العالم على أرض مصر والتي يسعى للتتويج بها لاسعاد الجماهير.