شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلق على مباراة الأهلى وريال مدريد: "خسارة جولة لا تعنى خسارة المعركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي لفيفا على موقع "تويتر"، على التعليق على هزيمة النادي الأهلي المصري امام غريمه ريال مدريد الاسباني امس الأربعاء في مباراة نصف نهائي مونديال كأس العالم للاندية، وفاز ريال مدريد على الأهلي بنتيجة 4/1.

وعلق فيفا بـ"صباح الخير.. خسارة جولة لا تعني خسارة المعركة، الأهم هو عدم الاستسلام والقتال بشرف"



تغريدة فيفا على تويتر

وفي سياق اخر، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اتخذ قرارا وسطيا فى ملف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، الخاص بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح نادى الزمالك.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامجه الإذاعى "مع شوبير": "فيفا أخذ قرارا وسطيا بمهلة شهرين لدفع الغرامة وإلا الإيقاف 6 أشهر مع غرامة 30 ألف فرانك يعنى مليون جديدة".

وتابع شوبير: "محامى كهربا متوقع صدور الحكم بإيقاف كهربا مجددا وسيقوم بالطعن على الحكم وسيقبل الطعن ويستكمل الموسم بشكل عادى وبعدين يحلها الحلال، وكمان بيؤكد أن الغرامة إجبارية وسيتم دفعها وكل ما يملكه هو كسب الوقت لحين دفعها، فالشهرين تبدأ من أمس حتى شهر أبريل المقبل".

وأوضح شوبير: "الأهلى حاليا يدرس كيفية مساعدة كهربا بعدما شارك مع الأهلى فى كأس مصر والدورى وكأس العالم للأندية، لكن كل ما أحزن الأهلى هو أنهم كانوا يريدون التقسيط، ولكن الوضع حاليا أصبح الدفع مرة واحدة، والمبلغ أصبح كبيرا لأنه فى الأول كان يصل إلى 30 مليون لكن حاليا يقترب من الـ90 مليون جنيه، وكهربا حاليا فى موقف لا يحسد عليه".