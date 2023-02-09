شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى: نعلم أننا مقصرون ونطلب دعم جماهير الزمالك أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بمثابة بداية جديدة للفريق في بطول غائبة عن النادي منذ فترة طويلة.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:" نسعى للظهور بشكل جيد في لقاء شباب بلوزداد، والبداية دائما كانت ليست جيدة في بطولات دوري أبطال أفريقيا من قبل ونعلم أننا مقصرون ولكن نطالب الجماهير بالدعم والمساندة من أجل العودة للنتائج الجيدة".

واختتم اللاعب:" علينا العمل بجدية من أجل الفوز، ولابد من تسجيل الأهداف في وقت مبكر لضمان تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط".

في سياق آخر عكف فيريرا المدير الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائرى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق بلوزداد لانتزاع أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق الجزائرى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق الجزائرى محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

في سياق متصل قرر الاتحاد الأفريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالى لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالى إيسى إيس واى حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجى مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء وتقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.