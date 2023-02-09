شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لعماد النحاس في طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي طلائع الجيش مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف الذي تم توجيه الشكر له وفسخ العقد بالتراضي.

وجاء تشكيل جهاز عماد النحاس لقيادة الطلائع كالتالى:

أيمن سعيد المصرى مدير الكرة، عماد النحاس مدير فنى، علاء عبد الغنى مدرب عام، ياسر على مدرب، عبد الرحمن فاروق مدرب، محمد فتحى مدرب حراس المرمى، محمد سعد مخطط أحمال، يسرى عرفات مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، إيهاب كمال إدارى، محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبي، عبد الرحمن كمال طبيب، ياسر شبل مدلك، عمر عبد العزيز مدلك، حامد خلف مدلك.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.

على صعيد مختلف، يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف جهود لاعبه محمد دياب في مباراة الداخلية المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد دياب عن مباراة الطلائع وبيراميدز بالجولة الأخيرة للدوري بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة أسوان التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويغيب عن الطلائع في مباراة الداخلية مصطفى الخواجة لاعب وسط الفريق بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدف دون رد.